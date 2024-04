Le premier extrait de son nouvel album à venir !

La Team Naps, c'est enfin votre moment. Le rappeur marseillais effectue son grand retour ce vendredi 19 avril. Un an après la sortie de son dernier album "En temps réel", Naps prépare désormais la parution du prochain. Un dixième album qui se dévoile avec un premier single. Intitulé "RSQ3", il propose à ses fans la même recette entraînante et entêtante sur des mélodies ensoleillées et accompagne le tout avec un clip réalisé par Hansley. Okay, okay.