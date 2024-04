Un de plus.

Les freestyles de la radio Power 106 à Los Angeles sont légendaires. Tous les rappeurs du game y sont un jour passés et cette fois c'est DaBaby qui débarque non sans une certaine violence dans le studio de Justin Credible. Il pose ses rimes brûlantes sur les morceaux "Like That" de Metro Boomin & Future ainsi que sur la prod du titre "Get It Sexyy" de Sexyy Red. Mettez-vous bien !