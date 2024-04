Le rappeur a fait du chemin depuis "Nouvelle Ecole".

Révélé aux yeux du grand public grâce à sa participation à la saison 2 de Nouvelle Ecole, Dau n'a pas perdu de temps pour enchaîner, avec deux projets sortis l'année dernière et un autre, "États d'âme", qui vient de paraître ce 12 avril. Pour accompagner la sortie de son album, le rappeur a décidé de dévoiler le clip du morceau éponyme, dans lequel on le retrouve tout seul dans de grands paysages très bucoliques, avec un morceau très mélodieux. On vous laisse découvrir tout ça !