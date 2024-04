Le rappeur en a profité pour annoncer un Olympia.

Elyon est de retour avec un nouveau morceau et un nouveau clip, "L'autre toi". L'ancien finalsite de Nouvelle École se confie et s'adresse à son ex qui semble sérieusement lui manquer. Le rappeur a surpris ses fans en profitant de l'occasion pour annoncer un concert à l'Olympia en septembre prochain. Elyon y accueillera chaque spectateur personellement !