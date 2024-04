Le rappeur vient tout juste de dévoiler son quatrième album.

SiR est bel et bien de retour ! Cinq ans après son dernier album, "Chasing Summer", SiR a dévoilé le 22 mars dernier son quatrième projet solo, "HEAVY" sur lequel il a notamment invité Ty Dolla $ign ou Anderson .Paak. Pour célébrer la sortie de cet album, le rappeur a clipé "YOU", une véritable déclaration d'amour, et c'est très réussi !