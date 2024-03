Rapsody crache le feu dans son nouveau freestyle

Elle rappe sur du Beyoncé et sur du SZA.

Heureusement qu'on a encore quelques anciens dans ce rap game pour montrer aux jeunes ce que c'est qu'un freestyle. Rapsody est venue cracher le feu sur les ondes de la radio californienne Power 106, où elle a rappé sur des titres de Beyoncé ("Naughty Girl") et de SZA ("Snooze"). L'host de la soirée, Justin Credible, a d'ailleurs commencé par dégager le téléphone de la table, afin de montrer à tout le monde comment on s'y prend pour tuer un freestyle. On peut dire que la rappeuse s'en est très bien tirée avec son flow passe-partout et sa manière de découper l'instru.