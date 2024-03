C'est le quatrième extrait d'une mixtape collective à venir.

Après "Machi Lkhatri", "Fake" et "Atfal Al-7ejara Interlude", "OK" est le quatrième extrait de la "Norf Tape" à être dévoilé avec un clip à l'esthétique travaillée, tourné entre Casablanca et Marrakech par Tokyo Sound Labs. Le morceau réuni Small X, YP et Di-Meh. Depuis des années NORFAFRICA dévoile le meilleur de l’art et de la culture nord-africaine. La sortie d’une mixtape réunissant des artistes issus du monde arabe est teasée depuis quelques semaines.