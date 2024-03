Grosse connexion 91/94.

Si vous voulez un morceau avec une bonne topline pour bien commencer la semaine, on a ce qu'il vous faut ! Il s'agit d'un featuring entre KPoint et L2B, avec une ambiance un peu chantante / dansante. le morceau s'appelle "Stone", mais les duex rappeurs sont plutôt énergiques. En même temps, de l'énergie, il en faut pour faire face à leurs ennemis dans la vidéo, qui sont bien équipés ! On vous laisse décovurir tout ça.