Le clip accompagne la sortie d'une nouvelle mixtape.

Elh Kmer revient avec une mixtape, moins d'un an après la sortie de "Vivaldi : Vik" son dernier album. Pour accompagner la sortie de "KJU" avec notamment So La Lune et Osirus Jack en featuring, le rappeur de Boulogne se livre dans le clip de "Quartier" plongé dans un univers décalé, réalisé par Killian Leite.