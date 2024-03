Intitulé "Panique", il accompagne la sortie du tout premier EP de la rappeuse.

La date n'est pas choisie au hasard. Ce vendredi 8 mars, Leys dévoile un cypher 100% féminin à l'occasion de la Journée des Droits des Femmes, réalisé par Daymolition. Intitulé "Panique", elle y invite LMK, La Valentina, Soso et Ash To The Eye, quatre jeunes rappeuses qui déversent leur talent le temps de 4 minutes et 3 secondes. Une belle façon de célébrer les femmes et leur puissance dans le rap et aussi d'introduire le tout premier EP éponyme de Leys où elle se présente en dix morceaux.