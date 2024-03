Kamas Skuh fait gaffe à la "Skoda" qui tourne

Toujours aussi sombre.

Kamas Skuh est très actif en ce moment, on le retrouve quasiment chaque semaine avec un clip inédit. Cette fois, on le retrouve en solo au micro pour le clip de "SKO**", qui fait référence à la Skoda. Une voiture qu'il n'aime pas trop voir passer dans son quartier visiblement, ni lui, ni ses potes, vu qu'il s'agit en général de la caisse des flics en civil qui vient mettre un terme au business pendant quelques instants. Pour ce qui est du morceau, on est sur un tempo plutôt lent, et le rappeur du 91 prend son temps pour poser, ce qui change un peu par rapport à la tendance actuelle où tout le monde rappe vite.