Jeezy fait son Tiny Desk Concert

Et c'est bien lourd.

La motivation a toujours été le message principal de la carrière de Jeezy et il n'a jamais dévié de ce chemin. La superstar d'Atlanta est restée cohérente dans son Tiny Desk, se concentrant sur les premiers chapitres de sa carrière expliquant certaines choses entre les morceaux. Le snowman a fait appel au vétéran et bassiste de Tiny Desk, D. Hodge, pour constituer un groupe afin de donner une nouvelle vie aux titres de son catalogue. La section de cordes a apporté de l'opulence à ces hymnes de rue granuleux et présente deux visages familiers : l'altiste Lelia-Michelle Walker et Ashley Pointer de NPR au violon.