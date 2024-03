Un titre entraînant qui va vous rendre fou !

Plus de deux ans après la sortie de son projet "Bansky", H Magnum est enfin de retour. Le rappeur français d'origine ivoirienne compte sur cette nouvelle année pour dévoiler ce qu'il sait faire... et après une longue pause, H Magnum revient visiblement plus fort que jamais. Il balance "Afro Binks", nouveau titre super entraînant aux sonorités afro où il déverse un flow super envoûtant.