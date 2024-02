Maes et PLK arrivent en "4Motion"

Le morceau qui a fait tant parler est enfin là !

Ça y est, le fameux featuring entre Maes et PLK est enfin sorti. On entendait parler de ce morceau depuis le début de semaine, il a même été la cause d'attaques de la part de Booba, qui apprécie peu les rappeurs qui font des feats avec ses ennemis. En attendant, "4Motion" vient de sortir accompagné de son clip et le rendu est plutôt bon ! Des couplets kickés, un refrain chanté, un instru bien rythmée, et un clip très bien réalisé sous forme de manga ou d'anime, voilà qui devrait péter les scores !