C'est un extrait de son album "YBNBA7".

NBA YoungBoy habillé en tout blanc avec ses looks dans le clip de "Boat". Dans la vidéo, le rappeur se retrouve dans les montagnes glaciales tout seul loin de tout et de tous. Quelque temps plus tard, il est rejoint par ses amis et aussi son équipe musicale. En tout cas, il a l’air de kiffer ce qu’il vit surtout quand il sait qu’il n’a pas besoin de se déplacer pour avoir ce qu’il désire. Il a de l’argent en grosse quantité et il lui suffit de demander à ses amis pour qu’il soit satisfait !