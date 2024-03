White N en fait toujours "Deux fois plus"

Le gars est un vrai charbonneur.

White N avait marqué les esprits avec son passage dans la saison 1 de "Nouvelle Ecole". Depuis, le rappeur a continué à bosser son art, avec application, et le résultat s'en ressent, comme on peut le voir dans son tout nouveau clip, "Deux fois plus". Un morceau dans lequel le rappeur nous parle des différents combats menés dans sa vie, notamment celui pour se faire accepter, en disant que lui avait toujours dû en faire "deux fois plus" que les autres pour continuer son ascension. Mais visiblement, il a du cardio, car le résultat est au rendez-vous ! On vous laisse le vérifier avec le clip juste ci-dessous.