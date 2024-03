C'est un extrait de son album "MGK7".

C’est avec une belle mélodie de piano que Machine Gun Kelly dévoile son côté sensible dans le clip de "Don’t let me go". Dans la vidéo, le rappeur nous parle de sa peur de l’abandon, du rejet car si cela arrive il risque de tomber dans une forte dépression. Il partage également son besoin de tomber sur une personne qui saura le comprendre, le guider et l’aimer malgré tous ses défauts.