Lord Apex et Mavi très heureux dans le clip de "Back Outiside"

C'est un extrait de l'album "The Good Fight" de Lord Apex !

C’est avec des airs tranquilles, épanouis que Lord Apex et Mavi nous dévoient le clip de "Back Outiside". Les rappeurs sont heureux car finalement ils peuvent profiter de leur liberté. A travers les images, on comprend tout de suite qu’ils étaient enfermés, ils n’avaient aucun contact avec le monde extérieur. La seule chose qu’ils voulaient c’est être libres et profiter de la vie. Avec le sourire aux lèvres, ils font le tour de la ville, magasins, restaurants, épiceries, et même les librairies, sûrement une façon pour eux de se mettre à jour et s’informer de tout ce qu’ils ont raté durant leur détention.