Un morceau percutant !

Les textes ont encore de beaux jours devant eux dans le rap français et ça n'est pas Malo qui dira le contraire. Le rappeur du 95, toujours aussi productif (5 projets en trois ans), vient encore de dévoiler de la nouveauté avec la sortie du single "Pas de semblant", accompagné de son clip. Un morceau punchy, avec des placements ambitieux et de belles punchlines toujours aussi bien écrites et bien rappées. on vous laisse découvrir tout ça !