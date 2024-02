Et il s'agit de la troisième partie !

Menace Santana est plus qu’inspiré en ce moment. Après avoir sorti son tout nouvel album intitulé "Adrenalean" et réalisé un freestyle de deux parties sur le Covid-19, le rappeur vient de nous en livrer une troisième d’une durée de douze minutes. Un freestyle divisié en plusieurs morceaux différents, tous issus du projet qui vient de sortir, "Freesyle Covid part 3". Toujours en compagnie de quelques amis et de son visage masqué, Menace nous fait vivre une expérience musicale bien sombre.