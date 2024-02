Boosie Badazz est un "Business Man"

Il est plein aux as !

Boosie Badazz joue au "Business Man" dans son nouveau clip ! On peut voir le rappeur dans une salle de réunion en veste bleue, bien coiffé, entouré de ses employés notant tout ce qu’il est en train de dire. Il se sent tellement fort qu’il dégage une certaine autorité incitant les autres à l’écouter attentivement ! Après avoir mis toutes les stratégies en place, les efforts semblent porter leur fruit car en guise de réponses positives, le rappeur hoche la tête comme pour dire qu’il est d’accord et fier des résultats obtenus.