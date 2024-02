En collaboration avec Cruch Calhoun.

Dave East a juste besoin de paix dans "All I need ", un clip avec Cruch Calhoun. Dans la vidéo, les rappeurs évoquent à quel point il est important de privilégier la santé et l’amour dans une vie pleine de cruauté, une vie injuste. Ils encouragent aussi les jeunes à ne pas opter pour la facilité car elle peut ruiner toute notre vie. Ils leur conseillent de travailler dur, de persévérer dans tout ce qu'ils entreprennent et que tout arrive à point à qui sait attendre.