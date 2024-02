L'artiste interprète les titres phares de son année 2023.

Il a fait sensation l'année dernière avec ses deux projets, "Mocha" et "Mocha Venti". Pour commencer 2024 en douceur, IPNDEGO reprend ses meilleurs titres en live. Une session entre douceur, émotions et romantisme où il reprend notamment "Photoshop". Une prestation bien envoûtante. On dit "OUI" !