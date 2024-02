Un clip rempli de tristes réalités.

34murphy nous amène dans son univers sombre et froid dans le clip de "24/24". Visage masqué, avec son pull noir, le rappeur nous explique à quel point il est difficile de vivre dans un monde où l’on se sent seul et abandonné. Un monde où on essaie de faire de son mieux pour vivre heureux. Son clip est un appel à l’aide à ses proches, il veut être bien entouré, avoir des personnes qui le comprennent et qui l’aideront à surmonter ses traumatismes. En tout cas, il espère y arriver un jour...