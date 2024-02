Un nouveau single façon jersey drill pour le rappeur masqué.

Le retour de Kalash Criminel est l'un des meilleurs évènements de l'année pour l'instant. Le rappeur masqué ne déçoit jamais et s'apprête à sortir un tout nouvel album. Après "Une bonne santé et grave des lards", il est de retour avec un morceau bien puissant : "Viens que j'te frappe". Sur une instrumentale infusée de jersey drill, il y déverse son flow contagieux et est mis en scène dans un clip réalisé par Kevin Vanden Broeck.