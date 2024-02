Encore un morceau qui va faire bouger les bassins.

Alors que la finale de la CAN aura lieu ce weekend, le 11 février, on a décidé de mettre en avant un artiste ivoirien, qui vient de sortir un tout nouveau clip. Il s'agit de MC One, une des stars de l'afro, que vous connaissez probablement déjà et qui a appelé en renfort Oxlade, artiste nigérian, pour sortir le clip de "Mister Romantic". une chanson d'amour rythmée, avec un clip hyper coloré, qui sent la bonne humeur et la chaleur humaine. On vous laisse découvrir tout ça !