Le rappeur du 93 est déjà de retour.

GLK nous prépare quelque chose pour cette année 2024 ! Le rappeur de Bobigny a livré plusieurs indices, notamment dans sa dernière vidéo, le clip du morceau "OK", dévoilé cette semaine. Dès le début de la vidéo, un Yakuza nous informe qu'il va se passer quelque chose le 22 février, même si on ne sait pas encore quoi. S'agria-t-il d'un album ? On vous le dit dès qu'on en sait plus, en attendant, on vous propose de découvrir ce petit banger.