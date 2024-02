Kofs se retrouve "Dans la ville"

Un extrait de son dernier album, "APRÈS MINUIT".

Kofs nous surprend avec la sortie de son nouveau clip intitulé "Dans la ville", extrait de son album "Après minuit". Dans la vidéo réalisée SlowmProd, on voit le rappeur roulant dans une belle voiture en pleine vitesse. Entre les épiceries et les restaurants, où il partage des parts de pizza avec ses potes, il profite du moment à fond. De nature à ne pas se prendre la tête, jusqu’à feindre certaines règles de la loi, il est arrêté par la police. Il se débat tellement qu’il finit par être relâché. On le voit aussi en studio en train d’enregistrer son morceau entouré de ses potes.