Denzo et Octavian font "Nimporte quoi"

Une grosse connexion bilingue.

Denzo est déjà de retour ! Le rappeur de La Grande Borne a été assez peu productif en 2023, mais qui dit nouvelle année, dit nouvelles résolutions, et c'est donc avec plaisir qu'on le retrouve cette semaine pour la sortie du clip de "N'importe quoi". Ce titre est un featuring avec le rappeur franco-anglais Octavian (repéré par Drake), qui vient apporter un flow un peu différent de celui de Denzo. D'un côté, on a une attitude très street, plutôt agressive, de l'autre une vibe qui est plus douce, avec un mélange de mots français et anglais plutôt efficace. Bref, on valide fort ! Et vous ?