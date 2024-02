Un extrait de son dernier album sorti début janvier.

Un an et demi après "Palette", Popey est de retour. Le rappeur originaire de Villeneuve-Saint-Georges a dévoilé un tout nouvel album le 5 janvier : "À découvert". Treize morceaux où il poursuit son ascension du rap game et où il invite aussi Genezio. Un mois après sa sortie, Popey continue la promotion de ce projet avec un nouveau clip réalisé par Decibel Records : "Maintenant".