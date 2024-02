Don Toliver en mode motard dans "Bandit"

Le clip cartonne déjà sur YouTube.

1 millions de vues, c’est ce que le nouveau clip "Bandit" de Don Toliver a comptabilisé en moins de 24 heures. Ce titre tiré de son album « Hardstone » évoque l’histoire d’un groupe de motards. Comme on a l’habitude de le voir dans les films, ils sont en train de faire la course et dégagent un air dangereux et criminel. Le drapeau noir avec une tête qui annonce la mort prend tout son sens. Mais en dehors de cette vie de gang, chacun d’entre eux a une famille de qui il doit s’occuper. Et donc quand arrivent les choses sérieuses, chacun vague à ses occupations.