Kevin Gates en mode amoureux dans "Lil Yea"

C'est un extrait de son album "The Ceremony".

Kevin Gates fait une déclaration d’amour à sa chérie dans "Lil Yea", un titre extrait de son album "The Ceremony". Dans le clip, on voit le rappeur accompagné d’une jeune dame en robe de nuit. A travers les paroles il explique à quel point il aime cette femme et combien qu’il ne souhaite pas qu’il lui arrive quelque chose de mal. Il est prêt à la protéger même si en réalité, ils ne sont pas en couple. A peine sorti d’une relation houleuse, il est à la recherche d’une femme qui l’aime, qui est patiente avec lui mais surtout une femme qui est prête à le soutenir face à n’importe quelle situation difficile de la vie.