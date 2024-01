Le marseillais est de retour.

Quand on fait la liste des rappeurs cagoulés, on oublie souvent de citer Gambino, pourtant le marseillais est clairement le plus productif. On le retrouve cette semaine avec un nouveau morceau inédit accompagné de son clip. Ça s'appelle "Picoler", et encore une fois, l'instru sent bon le rap marseillais, avec un refrain qui rentre dans la tête, pour un morceau bien efficace.