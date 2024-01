Le rappeur ne veut pas d'une vie bien rangée et monotone.

On va vous parler d'un nouveau visage dans le rap FR, Virgø, qui nous vient tout droit du 94 et qui vient de sortir le clip de "11 mois sur 12". Un morceau extrait de son projet "Sous le sonar", qui devrait arriver le 9 février prochain. On a là une proposition artistique un peu différente, avec un flow un peu particulier et un morceau assez deep, avec quelques réflexions sur la vie et quelques refs bien actuelles. On a hâte de voir ce qu'il prévoit pour la suite !