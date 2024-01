La Mano 1.9 et L2B réunis pour "Hors la loi"

Un feat extrait de la compil "Game Over 3"

Le projet "Game Over 3", sorti en 2022 et qui rassemblait pas mal de grosses pointures du rap FR et de futures stars du game, s'apprête à être réédité en février 2024. Et pour teaser un peu tout ça, 50k a décidé de faire tourner un clip à La Mano 1.9, nouvelle révélation parisienne, et à L2B, le groupe du 94. Le morceau s'appelle "Hors la loi", et il s'agit d'un petit banger bien street, dans un mood plutôt drill, mais avec un peu de chant pour les ponts, et des lyrics qui restent très street, parlant de terrain et de taule. Un titre plutôt efficace, qu'en pensez-vous ?