Finesse2tymes avec Rick Ross pour le clip "Fat Boy"

Une bonne surprise !

Finesse2tymes aborde le sujet de l’obésité dans le clip de "Fat Boy", co-réalisé avec Rick Ross. Ayant été tous les deux très gros pendant une période de leur vie, les rappeurs nous évoquent notamment les sacrifices réalisés pour perdre du poids à travers les paroles. Ils ont dû subir tout genre d’humiliation, de moqueries jusqu’à ce que survienne le déclic. Depuis lors, ils se sont décidés à faire taire les gens, ils se sont mis au sport et ont suivi un régime alimentaire stricte. Et en les voyant, on peut bel et bien voir le changement, ce qui veut dire qu’ils ont quand même réussi malgré tout !