C'est un extrait de l'album éponyme "Same 24".

C’est dans un monde obscur et plein de mystères que Fivio Foreign et Meek Mill nous fait voyager dans le clip de "Same 24". Dans la vidéo, les rappeurs mettent plus en avant les animaux : le papillon pour désigner la liberté dans tout ce que l’on entreprend, le cheval qui a un rôle de sauveur dans le mental des humains. On voit aussi les cristaux de glace qui peuvent signifier la dureté du coeur causée par certaines circonstances difficiles et atroces.