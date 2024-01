Il se trouve dans une ville à New York.

"I’m him", c’est le nouveau clip proposé par Sauce Walka, un extrait de son prochain projet "New Sauce City 2". La vidéo présente une cinématographie époustouflante, avec des couleurs vibrantes et des plans dynamiques du quartier de Harlem, le célbre quartier de New-York, un des berceaux de la musique moderne.