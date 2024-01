Nouveau banger pour les deux rappeurs.

So la Zone s'apprête à faire parler de lui dans les prochains jours, puisqu'il a sorti son premeir album solo, "De la cellule au château", disponible ce 19 janvier. Et ppour donne rde la force au projet, il dévoile en même temps le clip d'un morceau extrait de l'album. Il s'agit du titre "Alexandra", en feat avec Graya. Un morceau bien street, avec un joli "passe-passe" entre les deux rappeurs. On valide, et vous?