NLE Choppa fait la fête dans "Smokin On Them"

C'est un extrait de son album "Cottonwood 2 : Deluxe 2.0

NLE Choppa s’explique auprès de son amoureuse dans son nouveau clip intitulé "Smokin On Them". L’instrumental utilisé vient du morceau "Somebody That I Used To Know" de Gotye. Dans ses propos, il explique l’histoire derrière sa vie de luxe à sa chérie. Il semble qu’il a fait des choses pas très correctes pour obtenir que ce qu’il possède. Sauf qu’après avoir été sincère et dit la vérité, le rappeur souhaite que la fille soit beaucoup plus compréhensive, qu’il a fait tout cela pour lui faire plaisir. Il devait se battre pour mettre cette dame dans toutes les bonnes conditions possibles.