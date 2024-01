Avec Lil Yachty, Joey Bada$$ et Gus Dapperton.

Le clipeur fou Lyrical Lemonade invite Lil Yachty, Joey Bada$$ et le chanteur Gus Dapperton pour son nouveau single "Fallout". Evidemment réalisée par Cole Bennett, la vidéo montre le trio qui réfléchit sur une relation et comment retrouver cet amour. "Fallout" est la dernière sortie de l'album de Lyrical Lemonade, "All Is Yellow", attendu le 26 janvier