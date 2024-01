Key Glock est prêt à tout pour réussir dans "Let's Go"

Il veut coûte que coûte aller de l'avant !

Key Glock joue au casino dans son nouveau clip "Let's Go". Dans la vidéo, le rappeur est prêt à tout pour gagner, quitte à tuer des gens s’il le faut. D’abord, il se fait passer pour une personne ordinaire, qui ne connait rien à la vie des gens du club. Accompagné d’une jeune fille se faisant passer pour une serveuse, il met donc en place un plan machiavélique en faisant le tour des magasins, braquer les banques et prendre la fuite. Sauf qu’à un moment donné, il s’est beaucoup trop taché les mains et donc il faut payer pour cela et la police n’a perdu de temps...