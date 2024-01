Uzibinski se dévoile avec "Hoodstar"

Encore une pépite venue de la région lyonnaise !

Il ne figurait peut-être pas dans la liste des rappeurs à suivre de nos collègues de chez Booska P, mais Uzibinski a tout pour devenir un des futurs grands noms du rap FR. Cette semaine, il se présente au public avec le clip de "Hoodstar", une vidéo tournée au quartier en toute simplicité, avec ses potes en train de boire du thé et de jouer aux cartes. Pour ce qui est du son, on est dans une atmosphère plutôt sombre et désabusée, dans laquelle Uzibinski kicke, très à l'aise, avec une belle écriture. Sachant que le rappeur est signé sur RSC Music, le label de Nessbeal, on a hâte de voir ce qu'il va nous proposer par la suite ! Et vous?