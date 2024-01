Ben PLG et Georgio veulent "Colorier des HLM"

Un peu de gaieté dans ce monde de brutes !

Ben PLG continue son run ! Le rappeur Lillois a bien bossé depuis qu'il s'est fait évincé de "Nouvelle École" sans raison valable, et il s'apprête à sortir un tout nouveau projet solo, "Dire je t'aime", ce 26 janvier. Pour vous faire patienter, il vient de dévoiler un nouveau clip, en feat avec Georgio. Un morceau au ton assez sincère, avec un joli message d'espoir, sur une instru un peu "2step" (signée Lucci) qui fonctionne bien, et un clip toujours aussi soigné, rempli de très jolis plans. On vous laisse découvrir tout ça !