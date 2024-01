Une performance exclusive de la jeune artiste qui fait exploser Tik Tok !

Elle n'a que 16 ans et fait pourtant sensation partout sur les réseaux sociaux. Merveille était dans les locaux de Generations et pour l'occasion, elle interprète en live son titre phare du moment : "Citadelle". Une prestation inédite de la part de celle qui a dû mal à croire à son succès. Après une année totalement folle, elle n'est pas prête de s'arrêter de sitôt et compte bien tout casser en 2024.