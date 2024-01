24kGoldn a de bonnes intentions dans " Good Intentions"

C'est un clip qui met en avant la beauté de la nature.

24kGoldn nous emporte dans un environnement magique à traver son nouveau clip intitulé "Good Intentions". Tiré de son album "Better Late Than Never", le rappeur nous révèle plutôt son coté sensible et positif. Comme quoi en voulant faire les choses bien, il a fini par déraper. Des erreurs qui lui ont font perdre des proches et des amis. Pour lui, on ne doit pas lui en vouloir puisque ça partait d’une bonne intention. Il ajoute également qu’on a tous droit à une seconde chance dans la vie et qu’il n’est jamais trop tard pour reprendre le droit chemin.