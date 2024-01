C'est un feat avec Rob49 et 21 Savage

Travis Scott, 21 Savage et Rob49 se retrouvent une nouvelle fois au milieu d'une vingtaine de meufs quasiment nues. Le clip semble avoir pour principal objectif de mettre en avant des femmes en short en train de se déhancher et de twerker partout. Entre chambre de nuits et des tours de bateau sur la mer, les rappeurs semblent bien profiter de leur compagnie, et ça donne des plans assez fous, comme souvent dans les clips de Travis Scott, avec ces bateaux en forme de voitures de luxe.