Mougli avec Maes pour le clip de "Nacré"

Un gros feat extrait de son album qui vient de sortir.

Ça faisait un petit moment que ses fans l'attendaient, et désormais c'est fait : Mougli vient de dévoiler son tout premier album solo, "Dans la jungle", le 5 janvier dernier. Un projet qui va, on l'espère pour lui, permettre de se présenter au plus grand nombre, bien aidé par deux gros featurings avec Maes. Et ce lundi on se retrouve pour le clip de "Nacré", avec Maes, un morceau dans lequel les deux artistes mélangent chant et kickage d'une manière assez efficace, totu en restant très street dans les sujets abordés. On vous laisse découvrir ça !