Le titre est tiré de "Rule of Thumb", l'album de E-40.

E-40 lance le clip de "GPS", en feat avec Larry June et Clyde Carson. Dans la vidéo, les rappeurs se font passer pour ce système de géolocalisation, comme quoi sans eux beaucoup se perdront. C’est une façon aussi d’expliquer à quel point ils ont l’espoir de leurs familles, leurs amis et qu’ils feront tout leur possible pour que ces derniers ne se retrouvent pas dans le besoin.