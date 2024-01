Le rappeur ne nous avait pas habitués à ça !

Lil TJay continue d'exploiter son album "222", sorti en juillet 2023. Cette semaine, il a d'ailleurs dévoilé le clip d'un des morceaux extrait du projet, "Scared 2 be Lonely", un titre dans lequel il parle de sa peur de finir seul, sans femme quand il rentre chez lui, à cause de la vie de thug qu'il mène. La vidéo du clip contient de très jolis plans, et semble avoir été tournée au Japon lors d'un des passages du rappeur au pays du soleil levant. On vous laisse découvrir tout ça !